Parigi verso l’obbligo di mascherina all’aperto

La capitale francese è intenzionata a imporre l’utilizzo della mascherina all’aperto in alcune zone particolarmente congestionate della città.

Lo dicono i media francesi, che ieri hanno dato notizia dell’iniziativa del sindaco della capitale, Anne Hidalgo, che ha inviato una richiesta in questo senso al prefetto.



Le zone dove la mascherina sarà obbligatoria non sono ancora state definite con esattezza, ma si parla dei Lungosenna pedonali, delle zone monumentali dove si rischia una concentrazione di turisti, le strade commerciali e ancora parchi, giardini e mercati.



Secondo il comune di Parigi, infatti, l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi non è più sufficiente a limitare la ripresa dell’epidemia di Covid-19.