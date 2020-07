Parigi, il Louvre riapre ai turisti

Dopo quattro mesi, il Louvre ha riaperto ieri ai turisti. Il museo simbolo di Parigi è tornato ad accogliere i visitatori, adottando misure di prevenzione per limitare il più possibile le occasioni di contagio da Covid-19.

Così come in altri siti, in giro per il mondo, all’interno del polo museale è in vigore l’obbligo di indossare la mascherina e gli ingressi sono contingentati.



Nonostante le misure, un terzo del museo rimane inaccessibile al pubblico per l’impossibilità di garantire il distanziamento sociale. È possibile, però, vedere, si legge su Repubblica.it, la Gioconda e altre opere come la Venere di Milo e la collezione di antichità.