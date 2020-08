Hilton e Marriott adottano i robot anti Covid in California

Arrivano in reception i robot anti-Covid. Accade negli hotel Hilton e Marriott in California per rispondere alle rigorose norme sul distanziamento sociale e per rendere ugualmente efficiente l’interazione tra staff e ospite.

Ai robot spettano infatti alcune funzioni specifiche, come consegnare ai clienti pasti, vino, asciugamani, o anche cibi per gli animali domestici. Un approccio che consente di ridurre al minimo assoluto tutte le interazioni non essenziali.



L’Hotel Trio Marriott di Healdsburg, ad esempio, si avvale di ‘Rosé’, robot ambassador programmato con la mappa della struttura e integrato con una tecnologia per comunicare con ascensore e sistemi telefonici che lo mette in grado di arrivare in camera in soli cinque minuti.



Rosé viene sanificato dopo ogni servizio nelle stanze.