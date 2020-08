Gli hotel alla prova del Covid: l'Aleph di Roma accoglie i cittadini della Capitale

di Livia Fabietti

L'estate post-Covid ha riservato un boccone amaro al mondo dell'hôtellerie e, soprattutto, alle città d'arte: a trasformare un problema in un'opportunità è stato l'Aleph Rome Hotel, Curio Collection By Hilton, prestigioso 5 stelle nel cuore della città eterna, che lo scorso 25 giugno ha deciso di riaprire le porte con una novità: "Nonostante la strada della ripresa sia lunga e il rate di occupazione attuale si aggiri intorno al 20%, iniziamo a vedere dei segnali di miglioramento. Abbiamo coraggiosamente scelto di riaprire con una nuova offerta rivolta al pubblico locale per trasformare l'hotel da una location 'a Roma' a una location 'per Roma'", come ha dichiarato Massimiliano Perversi, General Manager dell'Aleph Rome Hotel.

La struttura intende dunque accogliere i cittadini invitandoli sulla Sky Blu Pool Terrace per concedersi un aperitivo - approfittando della nuova offerta Food & Beverage - o un refrigerante tuffo nella piscina panoramica. "Questo è solo il primo passo dell'apertura dell'Aleph alla città di Roma - aggiunge Perversi -: tra le novità che annunceremo a breve vi sarà persino un nuovo outlet con accesso indipendente che siamo certi diventerà un vero e proprio luogo di ritrovo per la città".