Mauritius e Liverpool FC, partnership per la promozione

Una partnership triennale nel segno della promozione dello sviluppo economico e turistico. A siglarla il Liverpool FC con l'Autorità per la Promozione del Turismo di Mauritius e il Comitato per lo Sviluppo Economico di Mauritius. Un’occasione, spiega Billy Hogan, amministratore delegato e direttore commerciale del Liverpool FC, per sviluppare ulteriormente “le nostre relazioni esistenti con Mauritius in seguito all'apertura della LFC International Academy sull'isola nel luglio 2019”.

L’accordo triennale, che rientra nei piani del Paese per qualificarsi come destinazione turistica di primo piano, consentirà all’isola di beneficiare della gamma di risorse digitali, social media e marketing della squadra.

Con il Liverpool Football Club, aggiunge Pravind Kumar Jugnauth, Primo Ministro di Mauritius, il Paese condivide “valori comuni di dedizione, determinazione e unità. Questa collaborazione mira a rafforzare e sostenere Mauritius come una fiorente potenza economica e una destinazione turistica di livello mondiale”.



(Nella fotografia Pravind Kumar Jugnauth e Billy Hogan; l'immagine è stata scattata ad Anfield nel gennaio 2020, prima delle restrizioni Covid-19).