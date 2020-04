Air Mauritius in amministrazione volontaria

Un’altra compagnia aerea in difficoltà. Air Mauritius è entrata in amministrazione volontaria. La decisione è stata presa ieri dal consiglio di amministrazione, riporta TravelMole.

Alla base ci sarebbe la paralisi operativa dovuta all’emergenza coronavirus, che avrebbe reso impossibile per il vettore stare al passo con i suoi obblighi finanziari.



“Le restrizioni ai viaggi, la chiusura delle frontiere in tutti i nostri mercati e la cessazione di tutti i voli internazionali e nazionali in una crisi senza precedenti hanno portato a una completa erosione delle entrate”, ha fatto sapere la compagnia.



Pesa inoltre l’incertezza sul ritorno alla normalità. “In tali circostanze - ha precisato l’azienda -, si prevede che la società non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nel prossimo futuro. Pertanto, il consiglio di amministrazione ha deciso di porre l'azienda sotto amministrazione volontaria al fine di salvaguardare l'interesse della società e quello di tutti i suoi stakeholder”.



Il vettore, che ha alle spalle 52 anni di storia, trasporta 1,7 milioni di passeggeri all’anno, servendo 22 destinazioni.