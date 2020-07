Visit Brussels: il rilancio parte dal trade

Strategia trade per Visit Brussels per rilanciare la Capitale. Un piano che si muove sia verso il turismo leisure che sul fronte Mice.

Tra i progetti, ‘Visio Escape’, una serie di educational per agenti, giornalisti, aziende e incentive house strutturati sfruttando la realtà virtuale, che consentirà di effettuare un viaggio interattivo. La tecnologia consentirà anche di organizzare giochi di ruolo, performance e missioni speciali.



Inoltre paritrà la campagna di comunicazione ‘No Br_ _sels without US’.



“Il settore del turismo, unito a quello della cultura e degli eventi – dichiara Ursula Jone Gandini (nella foto), direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – è diventato sempre più importante per Bruxelles. Negli ultimi 10 anni, il numero di pernottamenti è aumentato in media del 5,88% all’anno e, nel solo 2019, i nostri musei hanno accolto più di 5 milioni di visitatori”.