Brussels, tra settembre e ottobre operativo al 45%

È una ripresa lenta ma progressiva quella che coinvolge Brussels Airlines. Il vettore continuerà a concentrarsi su corto e medio raggio in questa prima fase, rinviando il ritorno sul lungo raggio non prima di agosto.

Poi tra settembre e ottobre partirà la fase due, con l’inserimento di nuove destinazione e un primo aumento delle frequenze per quelle già esistenti, raggiungendo progressivamente il 45 per cento dello schedule regolare con una flotta di 27 aeromobili.



Nel bimestre in questione entreranno nel network anche due rotte in più sull’Italia, quelle in direzione di Milano Linate e di Bologna.