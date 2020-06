Al via l’Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup

Settima edizione dell’Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup che segna l’apertura della stagione e della ripresa delle attività anche per gli enti del turismo.

Il tour nei circoli golfistici italiani conferma la volontà dell’Ente nazionale per il turismo thailandese di promuovere in modo costante l’abbinata turismo e golf. La collaborazione con i consolidati partner Qatar Airways e Futurviaggi è confermata.



Il torneo del settimo anno prevede le novità assolute dell’Argentario Golf Club per la Toscana e del Golf Club Le Rovedine a Milano che accoglierà l’evento del prossimo 27 giugno. Dopo diversi anni, come previsto da un meccanismo di rotazione, vivono il loro turno di riposo i Golf Club Ambrosiano e quelle delle Pavoniere.



La finale avrà luogo a Folgaria il 13 settembre. Ogni singolo evento vedrà l’estrazione di premi speciali fino a settembre, quando verrà proclamato il vincitore di un viaggio in Thailandia per due persone.



“Siamo lieti di rinnovare anche quest’anno la partnership con Amazing Thailand. Mai come oggi i sani valori e principi dello sport in cui Qatar Airways da sempre crede sono un esempio positivo nel sottolineare il senso di unione che ha contraddistinto questo periodo. Lo sport unisce e riunisce le persone - commenta Mate Hoffmann, country manager Italia e Malta di Qatar Airways -. La Thailandia è una di quelle mete che continua a far sognare, per gli italiani si conferma una delle destinazioni più apprezzate di tutta la rete Qatar Airways non solo per le spiagge ma anche per l’immenso patrimonio culturale, artistico e spirituale. Siamo fiduciosi e pronti a far volare gli italiani verso uno dei più bei Paesi del Sud-est asiatico”.