Dopo un susseguirsi di voci e notizie che anticipavano l’imminente riapertura dei confini al turismo internazionale, oggi arriva la conferma. Come riportato dall’Ansa, dal primo luglio riprendono i voli da e per l'Egitto, e di conseguenza riparte, anche se con la necessaria cautela, la stagione turistica.

Secondo Ansa, che riferisce un comunicato dell'agenzia Mena, il ministro egiziano dell'Aviazione Civile, Mohamed Manar, ha annunciato la ripresa dei collegamenti con i Paesi che a loro volta apriranno i loro aeroporti da qui al prossimo mese. Semaforo verde anche per gli alberghi, costretti tuttavia a dimezzare il numero degli ospiti per garantire sicurezza e distanziamento. L'operatività degli aeroporti riprenderà gradualmente.



"Gli aerei saranno completamente sterilizzati e disinfettati ad ogni tratta. L'uso di mascherine è obbligatorio per passeggeri ed equipaggio. Disinfettanti, guanti e maschere saranno forniti a bordo dell'aereo", ha detto il ministro. Le mascherine saranno obbligatorie anche in aeroporto, dove si dovrà rispettare anche il distanziamento e misurare la temperatura. E prima di salire sull'aereo nello scalo di partenza, il viaggiatore dovrà firmare una dichiarazione in merito ai suoi contatti e al suo stato di salute.