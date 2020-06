L’Egitto per i t.o.: incentivi e stop al visto per la ripartenza

Alla luce dei preparativi del Governo per il ritorno del turismo in Egitto, sono stati offerti numerosi incentivi e riduzioni per incoraggiare i principali tour operator a organizzare viaggi in Egitto nel prossimo futuro.

Tra i più importanti, il Ministero del Turismo e delle Antichità segnala la cancellazione della necessità di visto turistico fino al 31 ottobre 2020 e l'estensione dell’attuale piano di incentivi ai voli fino al 29 ottobre 2020.



Il Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie ha offerto uno sconto sul prezzo del carburante per l'aviazione di 10 centesimi al gallone. Dal canto suo, il Ministero dell'Aviazione Civile ha offerto alle compagnie uno sconto del 50% sulle tasse di atterraggio e di parcheggio e uno sconto del 20% sui servizi a terra fino al 31 ottobre 2020.



Infine, il Ministero del Turismo e delle Antichità offre uno sconto del 20% su tutti i biglietti per musei e siti archeologici che sono sotto la giurisdizione del Consiglio Supremo delle Antichità.