Frontiere aperte, nasce l’Indice di sicurezza dei viaggi

Si chiama Indice di Sicurezza dei viaggi e la sua funzione è quella di monitorare la riapertura delle frontiere e il numero di contagi in ogni Stato, accompagnando le scelte dei viaggiatori in questo periodo così delicato per il turismo.

L’iniziativa, spiega lastampa.it, nasce da una sinergia italo-francese: da un lato i torinesi Tiziano Salerno e Andrea Dattoli, autori del portale Generazione Viaggio, dall’altro gli specialisti in tecnologia del turismo Eric Gerardin e Florian Colas.



Uno strumento di facile consultazione

Lo strumento, che è possibile inserire come widget su qualsiasi sito, consente di ricevere informazioni aggiornate sull’andamento della pandemia e sulle disposizioni di ogni Stato in materia di sicurezza sanitaria. Basta digitare il nome della nazione e con un click si accede ai dati, cui si aggiunge una sorta di semaforo che fornisce l’indice di sicurezza calcolato ponderando il numero di casi per milione di abitanti, il tasso di mortalità e il tasso di guarigione dei malati. I dati utilizzati si basano su una ricerca del Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE), che include informazioni raccolte dalle organizzazioni internazionali.



Una lettera per Paese

Le valutazioni A e B indicano le mete sicure, mentre le lettere C, D ed E contrassegnano le destinazioni per cui è consigliabile aspettare ancora. Infine la F e la G indicano i Paesi a rischio. L’indice si basa solo sulle valutazioni sanitarie e non tiene conto di altri fattori, quali ad esempio la situazione politica dei Paesi. Ecco allora che la lettera G contraddistingue Stati Uniti e Regno Unito, mentre la lettera A è posta accanto a mete considerate sicure come la Birmania, l’Algeria o la Nigeria.



“Il tool - spiegano Dattoli e Salerno - sarà aggiornato due volte al giorno: è destinato, in particolare, alle persone che hanno in programma un viaggio imminente e fino ad ora non sapevano come reperire informazioni”.