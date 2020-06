Francia verso la riapertura: “Attendiamo i turisti italiani”

“Tutto è pronto, attendiamo i turisti italiani”. Caroline Leboucher, direttrice generale di Atout France, conferma la data del 15 giugno come momento della riapertura delle frontiere francesi all’interno della Ue, anche se manca ancora la conferma ufficiale.

“I professionisti del turismo francese - spiega - hanno lavorato a dei protocolli sanitari in collaborazione con il governo francese per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori secondo le migliori pratiche”.



La riapertura rigarderà anche i nostri connazionali, “che si spera presto potranno godere di nuovo l’arte di vivere alla francese. Spiagge, campagna e montagne, parchi per il tempo libero, siti culturali e monumentali, ristoranti e alloggi turistici attendono i turisti italiani”.



Per quanto riguarda, invece, l'apertura delle frontiere verso Paesi esterni all'Unione europea, le decisioni saranno prese in un secondo tempo, dopo aver consultato tra gli Stati membri. Le frontiere rimarranno chiuse comunque almeno fino al 15 giugno.