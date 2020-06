Thailandia: tre fasi per ripartire

La Thailandia mette in campo la ripartenza con un piano in tre fasi.

Il primo punto sono le misure di controllo e di prevenzione, una ‘nuova normalità’ che riguarderà le abitudini delle imprese turistiche e dei viaggiatori.



Quando tutti i prodotti ricominceranno a funzionare e i voli saranno autorizzati, partirà la fase due, con la promozione del turismo e la richiesta ai visitatori di installare sul cellulare una app per il tracciamento; il numero di turisti, inoltre, sarà limitato. La fase tre sarà avviata quando l’emergenza potrà considerarsi chiusa.



“Incoraggeremo i turisti internazionali a viaggiare in Thailandia - precisa Yuthasak Supasorn, Governatore Tat - e renderemo accessibili hotel e tour operator sovvenzionandoli direttamente in modo che, a loro volta, possano ridurre il prezzo dei biglietti di trasporto e alloggio per i turisti internazionali e alimentare una ripresa sostenibile a lungo termine”.