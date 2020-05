Thailandia, fine del lockdown a luglio

Il primo luglio terminerà il lockdown in Thailandia. Ad annunciarlo il Segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale, Somsak Roongsita. La fine del lockdown coinciderà con la completa riapertura del Paese.

È previsto per il primo giugno il primo allentamento delle restrizioni adottate per limitare la diffusione del Covid-19.



A partire dal prossimo mese, riporta Reuters, il coprifuoco sarà ridotto di un’ora: sarà quindi in vigore dalle 23 alle 3 del mattino. Riapriranno, inoltre, cinema e teatri, ma non potranno ospitare più di 200 persone.



I centri commerciali, già aperti dall’inizio di maggio, potranno estendere l’orario di apertura. “La riapertura - ha dichiarato Roongsita - contribuirà a stimolare l’economia e alleviare alcuni oneri finanziari”.



Potranno riaprire anche i centri benessere e i saloni di bellezza, gli zoo e i campi sportivi per gli allenamenti, a condizione che vengano rispettate le regole anti contagio.