The Private Hotel, la Grecia Covid free di The Greek Villas

Si chiama ‘The Private Hotel’ experience la proposta messa in campo da The Greek Villas nelle sue 57 proprietà distribuite su diverse isole greche. L’operatore, infatti, offre servizi completi di un hotel, dalla pulizia giornaliera ai pasti, alle escursioni, alle offerte benessere soggiornando, però, in una villa privata.

“Emergiamo da un momento estremamente inquietante e incerto - dice Vasilis Pandis, fondatore di The Greek Villas – e gli ospiti potrebbero essere alla ricerca di fughe remote e isolate, sperando di evitare la folla, tenendo d'occhio igiene, salute e benessere. Dalle proprietà con 11 camere da letto con accesso diretto alla spiaggia ai soggiorni benessere in collina con 3 camere da letto, The Greek Villas offre la risposta perfetta a una vacanza remota con tutti i comfort e i lussi di un hotel 5 stelle”.



Inoltre, l’offertasi arricchisce di una polizza stipulata con i Lloyd's di Londra che garantisce la cancellazione del viaggio e un rimborso completo in denaro per l'intero gruppo di ospiti, nonché una copertura assicurativa sulla salute che copre fino a 6.000.000 di euro per garantire un ritorno sicuro a casa e altre spese mediche di emergenza.