Grecia pronta per l'estate: le linee guida per riaprire

Protocolli speciali di sicurezza sanitaria, contatti diplomatici con i bacini emissori di turismo internazionale e una campagna promozionale nuova per sostenere l’immagine. È un piano in tre punti quello che la Grecia sta mettendo a punto per poter ripartire dopo una crisi senza precedenti per un Paese il cui 18% dell’economia è frutto dell’industria turistica.

Prima parte entro l'8 maggio

La prima parte del progetto, che dovrebbe essere messa a punto entro l’8 maggio dai team tecnici dell’Organizzazione Nazionale della Sanità pubblica in collaborazione con il Ministero del Turismo, è incentrata sui protocolli progettati ad hoc per gli hotel, i porti turistici, gli autobus, gli aerei e le altre aree di aggregazione dei turisti.



I contatti diplomatici costituiscono la seconda parte del piano, con tavoli di lavoro e incontri tra i rappresentanti governativi greci e quelli dei principali mercati turistici. L’obiettivo? Riprendere i voli in entrata e i uscita, una volta definiti i protocolli sanitari necessari alla tutela dei visitatori. “Se i governi tedesco, russo o americano dovranno mettere in quarantena tutti coloro che tornano dal nostro Paese, allora non arriveranno mai visitatori - ha spiegato il ministro del Turismo Haris Theocharis nel corso di un’udienza in Parlamento -. Fondamentale, in questo momento, è dunque l’azione diplomatica", ha aggiunto, specificando che anche il turismo domestico sarà rafforzato.



Campagna internazionale

La terza parte del progetto come spiega il giornale Ekathimerini prevede, infine, una nuova campagna pubblicitaria che promuove la Grecia come destinazione e arrivi ai tour operator e ai media internazionali, in modo da migliorare l'immagine del Paese. In un'intervista alla CNN il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha stimato che la Grecia sarebbe pronta a riaprire ai turisti il 1 luglio se l'allentamento delle misure di blocco avviate questa settimana continuerà a procedere senza intoppi e verranno applicate rigide normative sanitarie.