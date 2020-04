Giordania pronta a ripartire “appena sarà il momento”

Giordania in prima linea nella gestione responsabile della crisi. Il Jordan Tourism Board ha infatti reso noto che il Ministero della salute e il Royal Medical Services stanno monitorando la situazione e collaborando con l'Oms.

In questo senso, la Giordania ha fin da febbraio adottato misure di quarantena estreme per proteggere cittadini, visitatori e ospiti. In questo modo è riuscita a mantenere bassa la curva della diffusione del virus. Il Jordan Tourism Board e suoi partner del settore turistico continuano a monitorare attentamente la situazione del contagio in altri paesi e a valutare i potenziali impatti in Giordania.



In questo senso il Jtb si impegna a fornire aggiornamenti sulla situazione del mercato turistico in Giordania non appena saranno disponibili nuove informazioni.



Jordan Tourism Board continua a puntare sul fascino del viaggio e indirizza a tutti i viaggiatori un messaggio di speranza: ‘la Giordania sarà pronta quando tu lo sarai’ recita l’invito.