La Giordania chiude i siti turistici e sospende tutti i voli

La Giordania chiude tutti i siti turistici e le attrazioni del Paese per una settimana. L’annuncio arriva direttamente dal Jordan Tourism Board, che sottolinea come “Il Ministero del Turismo e delle Antichità della Giordania ha chiuso temporaneamente tutti i siti turistici, le attrazioni per un periodo di una settimana, al fine di procedere con un'intensa campagna di sterilizzazione come misura precauzionale e preventiva per proteggere i giordani e i visitatori dalla trasmissione di coronavirus”.

È stato inoltre deciso di sospendere tutti i voli in entrata e in uscita dal Paese a partire da martedì 17 marzo e fino a nuovo avviso. Ciò non include i voli cargo. I confini terrestri e marittimi saranno inoltre chiusi fino a nuovo avviso, esclusi i veicoli commerciali.

Di conseguenza, sono state sospese temporaneamente anche le vendite del Jordan Pass. Chi lo avesse già acquistato deve sapere che rimane valido per 12 mesi dalla data di acquisto e può essere utilizzato per una futura visita in Giordania. Per eventuali rimborsi è possibile rivolgersi a: info@jordanpass.jo