Harry Potter & the Forbidden Journey, su YouTube il tour è virtuale

Le esperienze virtuali, al momento, rappresentano una finestra sul mondo. A condire con un pizzico di magia la quotidianità è il canale YouTube di UndercoverTourist.com che, come riporta metro.co.uk, invita tutti coloro che sono confinati in casa a causa della pandemia ad evadere con la mente per accedere agli Universal Studios di Hollywood (il parco è momentaneamente chiuso fino al 31 maggio salvo nuove disposizioni) e avere un'anteprima del tour Harry Potter&the Forbidden Journey. Quella che si prospetta all'orizzonte è un'avventura indimenticabile che permette ai fans del maghetto più famoso del mondo di scoprire, virtualmente, luoghi iconici come le sale della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, la Foresta Proibita, l'Aula di Difesa contro le Arti Oscure e tanto altro ancora. L.F.