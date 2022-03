Alla scoperta di Harry Potter: il tour creato da Only4U ed Emporio Stregato

Vivere la magia di Hogwarts e di tutto l'universo di Harry Potter è un sogno che può diventare realtà. Il dmc italiano Only4U insieme a Emporio Stregato, il primo negozio italiano aperto a Grazzano Visconti interamente dedicato al genio di J.K.Rowling, porta infatti alla scoperta delle emozionanti atmosfere di questa amatissima saga fantasy.

Si parte da Londra, un viaggio di tre giorni che inizia a Victoria Station per proseguire alla volta dei Warner Bros Studio. Qui si è immediatamente catapultati sul set del film dove non sarà difficile immaginare alcune delle scene più famose, si potranno ammirare i costumi e gli oggetti cinematografici utilizzati per le riprese. Non mancherà infine, una tappa al Binario 9 e ¾, nascosto alla stazione di King’s Cross, così come un itinerario per addentrarsi tra le vie della capitale britannica che hanno ispirato l'autrice. Un tocco speciale sarà dato dalle guide, dei cosplayer rigorosamente vestiti a tema Harry Potter. G. G.