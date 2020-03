Amaala, il progetto extra lusso sul Mar Rosso dell’Arabia Saudita

Un megaprogetto di lusso da 30 hotel, più di 800 fra ville e case private e più di 2.500 camere è quello messo in campo dall’Arabia Saudita in una zona di costa che si affaccia sul Mar Rosso, leggermente più a Nord rispetto al The Red Sea Projet già in via di completamento.

Si chiamerà Amaala l’enclave di lusso che si presenterà come la Riviera del Medio Oriente: sarà composta da tre aree, Triple Bay, Coastal Development e The Island che rappresenteranno tre diverse serie di esperienze per i visitatori: Triple Bay offrirà un rifugio benessere completamente olistico, strutture mediche diagnostiche all'avanguardia e trattamenti autentici nonché strutture sportive e di intrattenimento.



Coastal Development è destinato a diventare il fulcro dell'arte contemporanea in Medio Oriente e ospiterà un programma dinamico di eventi del calendario culturale e artistico globale.



The Island, invece, sarà la dimora tranquilla di una comunità artistica esclusiva e di un giardino botanico arabo completato da una collezione di pezzi scultorei. Il patrimonio unico e il paesaggio incontaminato di Amaala consentiranno ai viaggiatori di immergersi nell’offerta di benessere, arte, cultura, sport e fitness.



Lo sviluppo di Amaala si sta realizzando in tre fasi chiave, inserite nella Saudi Vision 2030 e il termine dei lavori è previsto per il 2028.