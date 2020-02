Scoprire l’Irlanda attraverso i suoi whiskey

Un tour dell’Irlanda non può prescindere dalla scoperta delle sue distillerie di whiskey. Situate in ogni angolo del Paese, offrono l’opportunità di scoprire l’intero processo produttivo della bevanda magari in qualche area meno battuta dai turisti.

A disposizione dei turisti è IrishWhiskey360°, una mappa che fornisce informazioni su 17 delle più importanti distillerie che offrono tour e degustazioni e svelano il dietro le quinte dei loro processi di distillazione.



Fra tutte, un’esperienza particolare è offerta dal Lambay Whiskey Vip tour, che combina una masterclass sul whiskey alla visita di un’isola privata a largo della costa est, di proprietà della famiglia Baring. I Baring hanno creato il Lambay Whiskey in collaborazione con Maison Camus, la famiglia francese famosa per il suo Cognac, che fornisce le botti in cui matura il whiskey.



Questa esperienza esclusiva comprende una visita guidata condotta da un membro della famiglia Baring all’interno della casa e lungo tutta la tenuta del castello. A seguire, gli ospiti sono invitati a scoprire il sapore del Lambay Irish Whiskey con una masterclass in tre parti sulla degustazione del whiskey che si tiene nella Bothy Clubhouse dell’isola, la caratteristica casetta-rifugio in mezzo alla natura tipica di queste zone.



Gli ospiti ascoltano il racconto di come nasce e si sviluppa l’arte della distillazione del Lambay Whiskey prima di visitare il magazzino doganale dal nome di Sea Cask Room. All’interno dei locali della Clubhouse è anche possibile organizzare cene private e pernottamenti.