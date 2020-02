Irlanda, la leva delle agenzie per conquistare gli italiani

di Gaia Guarino

L'Irlanda non lascia la presa sull'Italia e punta sulle agenzie. Guardando ai dati del 2019, si è registrato un numero di arrivi dall'estero in linea con il 2018 (+1,8%); in questo scenario, l'Italia ha chiuso l'anno appena trascorso con una flessione del 4%. "Per il 2020 ci sarà il lancio del nuovo brand dell'Irlanda del Nord - spiega Niamh Kinsella (nella foto), direttore per l'Italia di Turismo Irlandese - oltre a una serie di esperienze finalizzate a portare i turisti a contatto con la gente del luogo".

Al momento l'effetto Brexit non sembra destare preoccupazione, anche se il lavoro con le autorità è già partito. Il piano di sviluppo per il prossimo triennio guarda a una crescita sostenibile con un prolungamento dei giorni di permanenza e la volontà di scoprire anche le aree meno note d'Irlanda.



"Stiamo lavorando per la formazione degli adv italiani attraverso dei webinar e un coinvolgimento diretto con educational e fam trip - prosegue -. Inoltre, saremo presenti al TTG Travel Experience di ottobre".



L'Irlanda gode di ottimi collegamenti con l'Italia grazie alla compagnia locale Aer Lingus e le low cost. Per l'estate 2020 saranno oltre 24mila i posti a sedere disponibili con anche delle novità. "Alle rotte già esistenti - conclude Kinsella - si aggiungeranno i voli operati da Aer Lingus da Alghero e Bari su Dublino".