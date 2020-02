Dopo le notizie delle scorse ore sulle misure adottate da Mauritius nei confronti dei turisti italiani, l’Ente del turismo dell’Isola ha scritto al direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista.

Ecco il testo della lettera:



Caro Direttore,



in riferimento ai recenti sviluppi legati alla diffusione del “nuovo coronavirus” (Covid-19), desideriamo fare chiarezza sulle misure restrittive adottate dal nostro Paese al solo fine di tutelare la popolazione e i turisti che visitano l'isola.



Nel contesto di una situazione in continua e rapida evoluzione, abbiamo dovuto prendere per ragioni sanitarie delle decisioni complesse, che avranno un impatto anche sul nostro Paese, per il quale il turismo rappresenta un settore significativo.



La decisione di sospendere temporaneamente l’ingresso ai viaggiatori italiani provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si colloca in una più ampia valutazione, che per ovvie ragioni abbiamo dovuto fare in tempi estremamente rapidi. Questa decisione potrebbe essere soggetta a modifiche sulla base dell’evolversi della situazione.



Pur con strutture ricettive e sanitarie adeguate all’amministrazione dei nostri flussi turistici, la nostra isola copre una superficie di poco meno di 2mila kmq, con una popolazione di quasi 1.300.000 abitanti; per noi era indispensabile prendere le misure necessarie preventive e protettive per contrastare l’ingresso e la diffusione del virus nell'isola.



Confermiamo inoltre che, salvo ulteriori e differenti sviluppi che in caso verranno prontamente comunicati, i turisti provenienti da altre parti d'Italia potranno invece entrare nel Paese, dopo essersi sottoposti ai controlli di routine all'arrivo in aeroporto.



Le misure adottate, prese per queste regioni italiane così come per altre aree del mondo, sono di natura temporanea e destinate a essere revocate non appena la situazione si normalizzerà e ci auguriamo che questo accada presto, per il bene di tutti.



È importante che i professionisti dell’industria del turismo italiani e mauriziana lavorino insieme in maniera coesa per rendere le operazioni il più efficienti possibile ed essere pronti quando la situazione sarà normalizzata.



Desideriamo ringraziare tutti i nostri partner italiani che, comprendendo la complessità della situazione, mantengono con noi un rapporto di dialogo aperto e un fruttuoso confronto su tutto ciò che la nostra isola è in grado di offrire.



Ente Turismo Mauritius