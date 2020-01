Coronavirus: arrivano le indicazioni delle autorità cinesi alle agenzie di viaggi del Dragone

Stop ai viaggi nazionali all’interno della Cina e attenzione agli spostamenti internazionali. Le autorità cinesi, secondo quanto riporta travelmole.com, avrebbero diramato alcune indicazioni sui viaggi dei cittadini del Dragone, rivolte alle agenzie di viaggi del Paese asiatico, in seguito alla crisi legata al Coronavirus.

Le autorità avrebbero decretato lo stop alle vendite delle vacanze nazionali e dunque dei viaggi all’interno del Paese da parte dei cittadini cinesi. Per i viaggi internazionali, invece, sarebbe stato chiesto di valutare caso per caso.



Il provvedimento potrebbe mettere a dura prova i mercati che contano sul turismo in arrivo dalla Cina.



I primi effetti sul turismo, comunque, sono già arrivati, con diverse città cinesi blindate e la chiusura di alcuni punti di interesse.