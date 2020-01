Effetto coronavirus: in Cina 20 milioni di persone in quarantena

La sindrome da coronavirus, che al momento secondo quanto riportato dal Sole 24Ore ha ucciso almeno 18 persone e ne ha infettate oltre 600, si sta rapidamente espandendo oltre i confini della Cina. Malgrado l’Oms abbia dichiarato che “È troppo presto per dichiarare un’emergenza di salute pubblica a livello internazionale”, è stato comunque precisato come “il virus si diffonda più facilmente da persona a persona di quanto si pensasse”, come sottolineato dal presidente del comitato dell’Oms, David Heymann.

I casi sospetti

Intanto, ci sarebbero sei casi sospetti in Gran Bretagna, mentre i primi controlli sulla persona ricoverata presso il Policlinico di Bari al ritorno dalla Cina escluderebbero il coronavirus.

Fra le incognite che ancora avvolgono la dinamica della malattia, quella della quantità di tempo che intercorre fra l’esposizione al virus e l’inizio dei sintomi, o quale sia il momento in cui una persona diventa contagiosa, fattore che potrebbe rendere poco determinanti anche i controlli in aeroporto.

Intanto, la Cina si sta attrezzando a reggere l’impatto con il virus, che pare sia veicolato dai serpenti e dai pipistrelli, il che renderebbe particolarmente a rischio i mercati alimentari, dove queste due specie di animali vengono tenute a stretto contatto.



Le misure intraprese

Cancellate tutte le festività collegate al Capodanno cinese, in programma dal 25 gennaio all’8 febbraio, non solo in Cina ma anche a Macao.

E il problema economico sta coinvolgendo anche le compagnie aeree: Cathay Dragon, della compagnia Cathay Pacific, ha annunciato la sospensione dei voli per e da Wuhan e le sue azioni sono immediatamente calate in Borsa.

Oltre 20 milioni di persone si trovano al momento in quarantena nella città epicentro del virus e nelle zone limitrofe e se la situazione non dovesse tornare sotto controllo, si stima che anche per il turismo outgoing il danno potrebbe essere enorme, visto che secondo Alipay in Italia il giro d’affari portato dai turisti cinesi si aggira sui 3 miliardi annui.