Sono cifre in continua crescita quelle del mercato statunitense in Italia. La conferma arriva da Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, che citando i dati di Banca d’Italia spiega come, se nel 2019 i turisti americani hanno speso, nel nostro Paese, 5,5 miliardi di euro, nei primi nove mesi del 2023 sono già arrivati a 5,2 miliardi, avvicinandosi moltissimo ai dati pre-pandemia e forse arrivando già a superarli.

"Una piacevole sorpresa"

"L’anno scorso - spiega - eravamo preoccupati di quello che stava succedendo con la Russia, perché sapevamo di perdere un turismo altospendente, però abbiamo avuto questa piacevole sorpresa di una crescita importantissima del turismo americano, che ha più che compensato la perdita del turismo russo”.



L’incognita cinese

Ancora a rilento, invece, il turismo d’alta gamma proveniente dalla Cina, come riporta Il Sole 24 Ore. “Purtroppo da tempo ci attendiamo che arrivi ‘l’anno dei cinesi’, in particolare dei 300 milioni di ricchi cinesi - osserva Bocca -, ma purtroppo in Italia arrivano ancora pochi turisti di fascia alta da questo Paese”.



E conclude ricordando che non è significativo misurare i risultati del turismo in termini di presenze e arrivi: “I bilanci si fanno con i fatturati, non con le presenze - osserva -. L’Italia è un contenitore piccolo e fragile e bisogna riempirlo di un turismo altospendente che dia beneficio non solo alle strutture ricettive, ma all’economia di tutto il Paese”.