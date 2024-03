Santanchè: “I dati Bankitalia confermano la validità dei nostri interventi”

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), commenta con soddisfazione i dati diffusi da Bankitalia.

“Indicano l’incremento della spesa turistica straniera rispetto all’anno record del 2019 e un surplus che torna ai livelli dell’ultimo anno pre Covid. Ancora più importanti della quantità di turisti che arrivano da noi sono le risorse che questi lasciano sui nostri territori. Il turismo si conferma nuovamente, così, una leva strategica per l’economia nazionale e locale. Gli interventi del governo Meloni e del Ministero del Turismo – che vanno dalle misure rivolte ai lavoratori del settore al sostegno agli acquisti nella nostra nazione tramite l’abbassamento della soglia del tax free shopping, passando per il miglioramento continuo delle strutture ricettive per un’offerta turistica sempre più di alta qualità – saranno importanti strumenti non solo per consolidare, ma anche per far crescere questi numeri incoraggianti”.