Puglia Paradise cresce, entrano in portfolio altre otto ville

Otto nuove ville e trulli entrano nel portfolio di Puglia Paradise, il portale dell’extralberghiero che arriva ora a includere 26 strutture luxury accuratamente selezionate nel cuore della Puglia, nella Valle d’Itria.

Le new entry sono ville dotate di ampi spazi esterni con piscina privata e giardini scenografici, mentre gli interni sono progettati da designer ed è garantito un servizio premium di lifestyle concierge a 5 stelle in totale privacy.



Il Guest Angel

Ogni villa assicura un soggiorno superpersonalizzato grazie alla figura del Guest Angel, un vero e proprio sarto dell’ospitalità il cui compito è ritagliare la vacanza sulle esigenze e gli interessi degli ospiti.



La presenza di queste new entry ha portato a ulteriori posti a disposizione per i soggiorni, un incremento del 50% con 32 camere per 64 ospiti in più rispetto ai 120 già presenti. Sul sito di Puglia Paradise si conta oltre 1 milione di visitatori all’anno, mentre 2.000 sono gli ospiti accolti ogni anno e assistiti personalmente dai Guest Angels e oltre 1.600 le recensioni a 5 stelle raccolte in diverse piattaforme indipendenti ed aggregate da Revyoos; il livello di gradimento da parte degli ospiti è pari a 4,99/5.



I servizi per i proprietari

Per i proprietari Puglia Paradise ha sviluppato l’ ‘Owners Resource Hub’, consultabile e visitabile sul sito ufficiale, un compendio essenziale realizzato per guidare i proprietari attraverso il mercato delle ville in affitto in Puglia. L’hub consente loro di aver accesso a informazioni, con una selezione di circa 50 articoli che esaminano ogni aspetto della proprietà della villa, dalla gestione delle dinamiche del mercato degli affitti al posizionamento della struttura luxury in un mercato molto competitivo come quello degli affitti in Puglia.



Owners Resource Hub è progettato per ottimizzare le performance di affitto, creare un ottimo posizionamento per la villa e tutte le sfumature per mantenere un servizio dell'eccellenza, in linea con le aspettative degli ospiti.