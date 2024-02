Cinecittà World riapre il 2 marzo con cinque novità

Riapertura in grande stile per Cinecittà World, che da sabato 2 marzo riapre le porte con 40 attrazioni, sette aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, sei spettacoli live al giorno e cinque novità con un palinsesto spettacoli tutto nuovo.



“Da quest’anno Cinecittà World triplica il divertimento - dichiara l’amministratore delegato Stefano Cigarini -: con un unico biglietto si potrà entrare nei tre parchi: Cinecittà World, Roma World e Aqua World”.

Il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma apre ufficialmente la stagione 2024 offrendo la nuova attrazione ‘Hotel Transilvania’, il semi-serio percorso horror ispirato alla leggenda del Conte Dracula.

Tra le novità di questa edizione quattro show inediti. Incanto by NoGravity, lo spettacolo ipnotico, porta in scena con artisti che volano sul palcoscenico quadri della storia del cinema, da Spiderman a Frozen, da Harry Potter a Star Wars.

La magia della notte degli Oscar entra nel parco con il musical Sognando Hollywood, uno spettacolo che celebra, con performance cantate e ballate dal vivo, i film pluripremiati.



Far West Show – Il Disastro porta gli ospiti in un imprevedibile vortice comico di spassoso caos: una compagnia teatrale si lancia nell'ardua impresa di creare il più grande show del Far West.

Dopo il successo di Carnevale, viene confermata per tutto l’anno la Parata del Cinema, che chiude la giornata di divertimento al parco: un corteo di carri, big foot, chopper, Limousine, auto transformer, personaggi e supereroi, con attori, ballerini, cantanti, che sfilano lungo Cinecittà Street.

Fitto il calendario degli eventi con oltre 100 manifestazioni tra concerti, serate, anteprime cinematografiche, kermesse di danza internazionali, convention e sport nei teatri e nel nuovo Palastudio.



Il 22 marzo riaprirà poi Roma World, il parco a tema dell’antica Roma dove vivere una giornata da antico romano in un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni.

Il 1 giugno infine sarà anche la volta di Aqua World, il nuovo parco acquatico di Cinecittà World che avrà un’entrata indipendente e un biglietto dedicato.