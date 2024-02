Cinecittà World diventerà un resort: maxi investimento da 100 milioni

Oltre 100 milioni per trasformare Cinecittà World in un grande resort adatto sia alla clientela leisure, sia a quella business. Un piano industriale ambizioso, quello dell’a.d. Stefano Cigarini, che prevede tra l’altro lo sviluppo di un hotel quattro stelle con 100 camere e attività congressuali grazie al nuovissimo Palastudio, un centro congressi inaugurato a Natale.

“Le intenzioni - anticipa l’a.d. a Il Sole 24 Ore - sono di creare un resort con tre parchi tematici e un’offerta alberghiera sia per il leisure, sia per il bt. Per Cinecittà World sono pianificati investimenti provenienti da mezzi propri per 12 milioni nell’arco di 4 anni. Roma World, dopo il milione stanziato lo scorso anno per realizzare la ricostruzione dell’accampamento romano, entra nella fase 2 con la preparazione di uno show che si svolgerà sul set di Ben Hur”.



Nel 2025, poi, si lavorerà alla ricostruzione di Roma World, con un investimento da 10 milioni “e la fase 4 nel 2030 - continua Cigarini - prevede la ricostruzione dell’intero impero romano, una operazione da circa 80 milioni da raccogliere attraverso partner e investitori”.



Si lavora anche su Acquaworld, parco acquatico che aprirà nell’estate 2025 dopo lavori per 2,5 milioni. L’hotel nascerà, invece, dalla riconversione di un immobile da 9mila mq che, in passato, era usato per le grandi produzioni e per ospitare attori e registi.