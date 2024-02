"Un’occasione imperdibile per fare squadra tutti insieme: manager, imprenditori del Turismo e dell’Ospitalità, rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, media generalisti e specializzati". Così il ministro del Turismo Daniela Santanché, intervenuta in collegamento video alla prima edizione del TTG Day, ha commentato il nuovo evento organizzato da organizzato da TTG Travel Experience e InOut The Contract Community.

"Ci tengo a sottolineare - ha proseguito - che il turismo, già nell’anno appena concluso, ha raggiunto grandi risultati, per questi mi preme particolarmenteringraziarvi tutti". E ha aggiunto: "Ma non dobbiamo accontentarci, anzi dobbiamo essere ancora più ambiziosi per il 2024. Le sfide che ci aspettano sono tante e dobbiamo coglierle come opportunità per fare ancora meglio. Ricordandoci che il turismo è un settore vulnerabile, esposto a fattori esterni e variabili imprevedibili, come bene sintetizzato anche dal tema di questo del TTG Day 'Turismo 2024: nuovi Equilibri', e dal sottotitolo 'Una giornata per coraggiosi funamboli del Turismo e dell’Ospitalità'.



La ripresa del settore

Il ministro ha anche posto l'accento sull'importante ripresa del settore registrata nelle ultime stagioni.



"Il coraggio è tutto nella vita - ha affermato -: è il motore di grandi imprese, quella che gli imprenditori del settore hanno realizzato in anni di grande crisi per arrivare oggi ad avere dei dati che ci consegnano un settore in salute e che traina l’economia nazionale".



Infine, Santanché ha evidenziato "il ritorno degli stranieri nella nostra nazione nel 2023" che "ha favorito la consistente ripresa del turismo italiano".