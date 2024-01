Italia 2023: “I prezzi non hanno scoraggiato i viaggiatori” secondo SiteMinder

di Gaia Guarino

La nuova edizione dell’Hotel Booking Trends di SiteMinder svela le tendenze delle prenotazioni alberghiere in Italia nel corso del 2023.

L’analisi, effettuata su oltre 115 milioni di prenotazioni globali, mette in luce un aumento del 7% degli arrivi nel Belpaese da parte di viaggiatori internazionali rispetto al 2022, un dato che ha contribuito al raggiungimento di quasi l’80% dei check-in da parte di ospiti stranieri. Guardando alle tariffe medie giornaliere, si riscontra un +20% contro il 2022, superando di 9 punti la media globale con un mese di giugno in cui si raggiunge il valore più alto con 267 euro.



“I dati mostrano che l'aumento dei prezzi non ha scoraggiato i viaggiatori nel 2023 - commenta Simone Portaluri, regional manager di SiteMinder per l'Italia -. Gli arrivi internazionali sono cresciuti in percentuale rispetto a tutti i soggiorni, raggiungendo una percentuale tra le più alte in Europa, e con viaggiatori che hanno prenotato in media con una settimana di anticipo rispetto all'anno precedente".



Complessivamente, le statistiche mostrano un'estensione dell'intervallo di tempo tra la prenotazione e l’arrivo in struttura pari al 21%, ma una contrazione sulla lunghezza dei soggiorni. Nelle strutture italiane, infatti, l’83% dei viaggiatori ha prenotato per 1-2 notti, mentre solo il 2% ha pernottato oltre 7 notti.



Infine, da rilevare quelli che si sono dimostrati i canali più redditizi. Al primo posto resta saldo Booking.com, seguito da Expedia Group e dalle prenotazioni dirette attraverso i siti degli alberghi. In coda, nella top 5, Hotelbeds e Hostelworld Group.