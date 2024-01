Incoming: nel 2023 spesi oltre 13,8 miliardi nei bar e nei ristoranti italiani dai turisti stranieri

La ripresa del turismo internazionale spinge i consumi negli esercizi pubblici. Secondo le stime di Fiepet - l’associazione dei pubblici esercizi aderenti a Confesercenti - elaborate sulla base dei dati del Cer e del Centro Studi Turistici di Firenze, nel 2023 i visitatori esteri che hanno raggiunto la Penisola (oltre 65 milioni) hanno speso complessivamente oltre 13,8 miliardi di euro per cene, colazioni e aperitivi. Si tratta della spesa più alta registrata dal 2019.

In media ogni persona ha speso oltre 212 euro. E il 33% dei consumi si è concentrata nei bar e nei ristoranti (+7,8% sul 2022), per un totale di 43 miliardi di euro.



Dopo l’alloggio, quella nei pubblici esercizi è la seconda voce di spesa in assoluto dei visitatori esteri in Italia. Seguono trasporti, shopping e siti culturali. “I viaggiatori stranieri spendono un euro su tre in un pubblico esercizio - spiega Giancarlo Banchieri, Presidente di Fiepet Confesercenti -. Una preferenza che ha permesso, nelle mete turistiche, di compensare in parte il rallentamento della domanda italiana e l’aumento dei costi di attività. E che conferma il ruolo fondamentale che i nostri bar, ristoranti, pizzerie e pub svolgono nel nostro turismo”.



A spendere di più i tedeschi, per un ammontare di 6,8 miliardi. Seguono Usa (5,2 miliardi di euro), Regno Unito (3,8 miliardi), Francia (3,6 miliardi), Austria (2,1 miliardi), Spagna (1,8 miliardi), Svizzera (1,6 miliardi), Canada (1 miliardo) e Giappone (550 milioni).