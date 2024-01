di Amina D'Addario

Roma chiude i ponti con la pandemia. A confermarlo gli ultimi dati dell’Ebtl che indicano che nel 2023 gli arrivi complessivi negli esercizi alberghieri della Capitale sono stati 13,7 milioni, il 5,6% in più rispetto al 2019, mentre le presenze hanno toccato quota 31,4 milioni (+2,65% sul 2019).

La domanda interna e quella estera, rivelano tuttavia i dati diffusi in occasione dell’Albergatore Day, hanno avuto andamenti diversi, con la seconda che ha registrato tassi di crescita più elevati. Gli arrivi di italiani sono stati circa 5 milioni (+6,7% sul 2019), le presenze 9,6 milioni (+6,4% rispetto al 2019). Gli arrivi di stranieri hanno superato gli 8,7 milioni (+5% sul 2019), le presenze i 21,8 milioni (+1% sul 2019).



Un anno magico

“Andare oltre i livelli pre-Covid - ha sottolineato il sindaco, Roberto Gualtieri, aprendo i lavori dell’evento - non è sufficiente. Stiamo vivendo una stagione di grandi investimenti, soprattutto nel campo alberghiero, importanti per alzare l’asticella della qualità e aiutare il settore ad essere all’altezza di una domanda che evolve”.



“Il 2023 - ha commentato il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli - è stato un anno magico, che ha dimostrato che è possibile raggiungere numeri che non sono mai stati realizzati in passato”.