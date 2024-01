Roma: il 2024 sarà l'anno del ritorno di cinesi e russi?

Le previsioni sono dell'intelligenza artificiale e arrivano dall'ultima rilevazione di Lybra Tech, l'impresa romana che stima l'andamento dei flussi turistici sfruttando le più recenti tecnologie.

Secondo i dati e i trend, il 2024 sarà l'anno del ritorno di due bacini importanti per la capitale: quello cinese e quello russo.



Come riporta corriere.it, però, la previsione non si limita a questo e stima anche un sorpasso degli Stati Uniti nientemeno che sul mercato interno. A completare il quadro ci sarebbe il ritorno dei mercati asiatici, che darebbe una grossa spinta alla ripresa del settore.