È stata pubblicata sul sito del Ministero del Turismo la graduatoria del Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento artificiale, reperibile a questo link.

A disposizione delle aziende risorse per oltre 147 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro per il triennio 2024-2026.



"La pubblicazione della graduatoria – dice il ministro Daniela Santanché (nella foto) - rappresenta un passo significativo verso un investimento di rilevanza per le montagne italiane, un asset strategico fondamentale per il turismo. Questa azione sinergica e concreta, a cui il Ministero dedica particolare attenzione, concede oltre 147 milioni di euro e si aggiunge ai fondi destinati agli Appennini e quelli del bando montagna Italia, portando il totale degli investimenti a oltre 250 milioni di euro. Questa iniziativa favorirà la crescita e lo sviluppo di questo importante comparto, che riveste un ruolo strategico per l'economia nazionale, specialmente in vista di Milano-Cortina 2026”.



In manovra di bilancio, inoltre, sono stati inseriti altri 100 milioni di euro a integrazione del fondo.



“Questi stanziamenti – conclude Santanché - contribuiranno innegabilmente ad alzare il livello competitivo del comparto montano italiano, consolidando una strategia senza precedenti, mirata a garantire il massimo sviluppo e sfruttamento del potenziale turistico delle nostre montagne.”