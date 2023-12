Montagna, terme e laghi. Queste le destinazioni del Natale degli italiani, secondo l’ultima infografica del Ministero del Turismo, realizzata sulla base dei dati raccolti dalle principali Ota.

Le località montane della Penisola, in primis, registrano un alto tasso di prenotazione delle strutture ricettive, vicino ai valori della Francia e molto superiori rispetto a Grecia e Spagna. E sebbene le tariffe segnino un incremento del 14 sulla stagione 2022, cresce anche l’interesse per la Penisola da parte degli stranieri. In particolare, dalle ricerche emerge un’attenzione maggiore dalla Germania (14,5% del totale delle ricerche), seguita da Stati Uniti (13,3%) e Francia (13,1%).



Le parole del ministro

“I dati del Ministero relativi alle festività ci confermano che l’andamento positivo, registrato nel corso di un autunno ben al di là delle aspettative, prosegue nella direzione di un’Italia protagonista del turismo europeo – commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. Gli indicatori più significativi sono due: quello delle piattaforme online, che segnano numeri record per il periodo delle feste, posizionando l’Italia al primo posto nella graduatoria dei principali Paesi competitor, quali Spagna, Francia e Grecia; e il risultato conseguito dalle località montane – asset fondamentale del turismo invernale, che in Italia vale 12 miliardi –, che, con un tasso di prenotazione di gran lunga superiore a quello di Spagna e Grecia, va a rafforzare quello che è un patrimonio unico dal punto di vista ambientale, economico e socioculturale”.



Le rilevazioni, continua la titolare del Mitur, “evidenziano che nei periodi di alta stagione i dati continuano a essere ottimi, ma ciò non deve farci desistere dal portare avanti la sfida cruciale della destagionalizzazione come opportunità per la Nazione, in quanto questa rimane un irrinunciabile strumento per una crescita sostenibile e responsabile di un settore che è già centrale nell’economia italiana e nelle politiche dell’Esecutivo”.