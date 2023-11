L’inasprirsi della spinta inflazionistica sembra non ostacoli le intenzioni di viaggio degli italiani per le settimane invernali, anche se predomina ancora il last minute. In base all’analisi fatta da SiteMinder sull’andamento delle prenotazioni alberghiere delle prime due settimane di novembre risulta infatti che il volume di queste è leggermente superiore rispetto allo stesso periodo del 2019 (+0,63%).

Nelle due settimane prese in esame circa una prenotazione su quattro è stata effettuata per il mese di novembre. Il 60% dei soggiorni avrà inizio entro la fine dell’anno. Importante, anche in questo periodo, l’apporto della componente estera di clientela: quasi il 63% delle prenotazioni proviene infatti da viaggiatori internazionali, mentre gli ospiti italiani rappresentano il restante 37%.



Le prospettive indicano una predominanza di arrivi internazionali anche per gli ultimi due mesi dell'anno e i primi sei mesi del 2024.



Poco advance booking

Più sfumata, invece, a oggi la situazione del booking per il 2024. Il trend attuale mostra, infatti, una diminuzione del volume di prenotazioni nazionali fino a giugno 2024. Le principali richieste di prenotazione, per quest'anno, riguardano com'è prevedibile il periodo di Natale e Capodanno.



Questi trend sono in linea con i risultati dell'ultimo Changing Traveller Report di SiteMinder, che raccoglie le risposte di oltre 10.000 viaggiatori a livello globale. Lo studio ha rivelato che il 91% di tutti gli intervistati intende trascorrere in viaggio lo stesso tempo rispetto all’anno scorso, con un 57% che prevede viaggiare di più. In particolare, il 42% desidera partire principalmente per destinazioni internazionali, una percentuale raddoppiata rispetto al 2022.



L'Italia segue le tendenze globali: Il 58% degli intervistati italiani afferma di voler viaggiare di più, con un 43% che prevede di optare principalmente per mete internazionali.