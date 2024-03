Siteminder presenta la nuova app mobile per i fornitori

Gestire le strategie di revenue management direttamente dal proprio cellulare: nasce con questo obiettivo la nuova app di Siteminder, che rappresenta la prima fase di un cambiamento che coinvolgerà tutta la piattaforma.

Siteminder prevede infatti di introdurre una serie di fuzionalità nel corso dell'anno.



"Le strutture ricettive - si legge nella nota - saranno in grado di monitorare le performance dei ricavi e di intervenire prontamente, quando necessario, utilizzando la panoramica personalizzata di 14 giorni delle camere vendute, dei ricavi generati e dei canali di distribuzione più efficienti".



Leah Rankin, chief product officer di SiteMinder, aggiunge: “Ci troviamo in una nuova era di viaggi caratterizzata da modelli e comportamenti di prenotazione senza precedenti. Gli albergatori hanno la necessità di rispondere in maniera dinamica ad un mercato in costante evoluzione, dove la velocità di commercializzazione ha un impatto diretto sulla generazione delle entrate e sulla perdita di opportunità di business. In questo scenario la potenza di SiteMinder, realtà leader del settore con oltre 41.000 hotel, 45 miliardi di dollari di ricavi e più 115 milioni di prenotazioni generate lo scorso anno, è ufficialmente nelle mani dei clienti”.