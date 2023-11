Aria di festa nei centri The Style Outlets tra Babbo Natale e lo Zecchino d'Oro

Le atmosfere natalizie invadono Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets. Negli shopping center Neinver tanti gli appuntamenti per celebrare le feste.

Oltre alle decorazioni, da sabato 2 dicembre saranno numerosi gli eventi in programma, a partire dalla presenza di Babbo Natale, che, nel suo villaggio, accoglierà i bambini e scatterà foto con loro.



Domenica 3 dicembre protagonista il gusto attraverso un

percorso sensoriale dove degustare infusi di tè invernali. Sempre a Vicolungo The Style Outlets, tornerà poi l’appuntamento per gli auguri con chef Antonino Cannavacciuolo, che il 6 dicembre aspetterà tutti alle 16.30 presso il suo punto smart gourmet “Antonino, il banco di Cannavacciuolo”.



Nel ponte dell'Immacolata - l’8 dicembre a Castel Guelfo e il 10 dicembre a Vicolungo, dalle 10.00 alle 18.00 - si terrà il Casting Tour dello Zecchino d'Oro, che farà tappa nei centri. Potranno partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, previa iscrizione sul sito ufficiale dello Zecchino d'Oro entro giovedì 7 dicembre.



Entrambi i centri contribuiranno, inoltre, fino al 10 dicembre al

progetto solidale “Scatole di Natale”, un’iniziativa sociale lanciata da Marion Pizzato per rendere speciale il Natale dei più bisognosi.



I centri diventeranno così punto di raccolta di “scatole contenenti regali” (capi caldi, dolci, giocattoli, prodotti per la cura della persona, rigorosamente nuovi e in buone condizioni) che i clienti vorranno donare a chi ha più necessità.



Le scatole potranno essere consegnate sotto all’albero di Natale allestito presso gli Info Point dei centri, indicando il destinatario del regalo (uomo, donna, bambino).



A Vicolungo e Castel Guelfo, sabato 9 e domenica 10

dicembre, sarà anche possibile acquistare le Stelle di Natale dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) e, con un contributo minimo, sostenere la ricerca

scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici.