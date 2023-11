Gardaland Resort presenta la cena natalizia 'in giallo'

Gardaland Resort scende in pista per il Natale con un’iniziativa dedicata ad aziende, gruppi di amici e colleghi. La struttura organizza infatti la prima ‘cena in giallo’ è per liberare Babbo Natale, diffondere l’atmosfera natalizia e regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati di tutto il mondo con una donazione a Merlin’s Magic Wand.

Tra indizi e depistaggi, Gardaland propone un’esperienza che combina il divertimento con l’interesse per il mistero. Un format unico nel suo genere, rivolto a un target di adulti, che andrà in scena nella cornice del Wonder Restaurant presso il Gardaland Hotel venerdì 15 dicembre alle ore 19,45.

Ad arricchire la serata una proposta culinaria che soddisferà ogni tipo di esigenza.

Per terminare la serata e scambiarsi in allegria gli auguri, via libera al divertimento per scatenarsi a ritmo di musica.



Parte del ricavato andrà a Merlin’s Magic Wand, l’ente di beneficenza di Merlin Entertainments che ha lo scopo di creare esperienze per bambini in difficoltà e che opera a livello globale in tutte le oltre 140 strutture Merlin con tre programmi, legati tra loro dal filo unico della magia: Giornate magiche, Magia in tour, Spazi magici.

Con il primo programma, Giornate magiche, Merlin’s Magic Wand mira ad esaudire i sogni di tutti quei bambini che desiderano visitare un parco a tema, offrendo a loro e alle loro famiglie biglietti gratuiti.

Con il secondo programma, si occupa di portare 'a domicilio' tutta la magia che da sempre contraddistingue il mondo Merlin. In un minibus, in un treno o in un'auto raggiungono i bambini nelle scuole, negli ospedali, negli orfanotrofi o dovunque si trovino, portando il divertimento in persona.

Con l’ultimo progetto, Spazi magici, Merlin’s Magic Wand interviene proprio nei luoghi in cui questi bambini trascorrono molto tempo, come ospedali, centri di cura, orfanotrofi, scuole per bisogni educativi speciali, creando spazi unici con aree ad hoc a tema.