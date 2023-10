Gardaland, nel 2024 un’attrazione ispirata alle leggende dei nativi americani

Gardaland non si ferma e alza il velo sulla nuova attrazione che debutterà nel 2024. “Sarà un’importante realizzazione con una tematizzazione molto forte ispirata alle leggende dei nativi americani da sempre protagonisti di storie vere, ma anche di opere cinematografiche e letterarie, che illustrano qualità come il coraggio, la prestanza fisica, l’altruismo, la forte connessione con la natura e i famosi rituali eseguiti per un’ampia varietà di scopi, dalla danza del sole a quella della purificazione” annuncia Sabrina de Carvalho, ceo di Gardaland Resort.

“La storia degli indiani d’America è conosciuta da tutti e, per questo, la nuova attrazione coinvolgerà in modo diverso ospiti di più generazioni”, precisa de Carvalho.



I primi indizi sulla novità della prossima stagione saranno già visibili ai visitaori che passeggeranno nel parco dal 20 ottobre. In occasione di Magic Halloween, infatti, i visitatori potranno scorgere una recinzione viola che riporterà la scritta “Un’antica leggenda di una tribù di indiani d’America”.



“Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le mete più visitate d’Italia e riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dei parchi a tema nel mercato italiano. Con l’arrivo della nuova attrazione vogliamo continuare a far vivere esperienze memorabili ai nostri ospiti” conclude de Carvalho.