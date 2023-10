La bella estate della Liguria: Genova motore dell’incoming

Genova traina i dati della Liguria, che chiude una stagione positiva soprattutto grazie all’exploit del capoluogo. In base ai dati forniti dall’assessorato al Turismo della Regione se nel 2022 Genova ha superato per la prima volta i 2 milioni di presenze, nei primi sette mesi del 2023 è arrivata a 1,3 milioni, con una crescita dell’11% rispetto all’anno precedente motivata dall’incremento degli stranieri.

Dopo che il mese di agosto ha battuto il record di turisti, con 74mila presenze tra italiani e stranieri, segnando un +3% rispetto al 2022, anche nel periodo dall'1 al 17 settembre Genova ha registrato 115.600 presenze, con il numero di italiani invariato ma 130mila presenze straniere in più.



Le cifre della regione

Per quanto riguarda, invece, l’incoming in tutta la regione, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore nei primi 8 mesi dell'anno sono state registrate 12 milioni di presenze (+3,65%), con un incremento in quasi tutte le province, rispetto allo stesso periodo del 2022. Notevole l’aumento delle presenze di turisti stranieri (5,25 milioni, pari a +11% sul 2022), mentre si registra una flessione degli italiani (6,85 milioni, -1,4%) forse, spiega l'assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori, “a causa dei rincari dovuti all'aumento dell'inflazione”.



La classifica dei principali mercati emissori vede primi i tedeschi con 1,04 milioni di presenze, a più 7,8%, seguiti dai francesi a quota 797mila, con un incremento di 7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022. Exploit degli americani, le cui presenze hanno fatto registrare un aumento di 28,7 punti percentuali rispetto al 2022, passando da 288 a 371mila.