"Turismo per 12 mesi l'anno": l'obiettivo della Liguria

"Il nostro obiettivo è fare della Liguria una meta turisticamente appetibile dodici mesi l’anno. Dopo i numeri da record registrati durante la stagione estiva, dobbiamo continuare a promuovere i nostri territori, sostenendo e incentivando gli operatori affinché migliorino sempre più il livello dell’offerta”. Così l’assessore al Turismo, Augusto Sartori, racconta i piani per la Regione.

Quest’anno la Liguria ha registrato un forte incremento di turisti, provenienti non soltanto dall’Italia e dall’Europa, ma anche dal resto del mondo. “L’incremento più significativo - ha evidenziato Sartori - l’abbiamo registrato con i turisti provenienti dall’America. I numeri ci dicono che, da gennaio a fine luglio, c’è stato un incremento del 31 per cento rispetto al 2022. E sempre a doppia cifra sono presenze in più dai mercati della Germania e della Francia. Dobbiamo, ovviamente, guardare al futuro, e, per questo, stiamo mettendo a punto nuove iniziative di promozione all’estero”.