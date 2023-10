Emilia Romagna, oltre 7 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti di risalita

Oltre 7 milioni di euro. Questa la somma che la Regione Emilia Romagna si appresta a mettere sul campo per la riqualificazione degli impianti di risalita nelle aeree montane.

Con un finanziamento regionale di quasi 7,4 milioni di euro - di cui 3,5 dal Funt (Fondo unico nazionale del turismo) - sono infatti 15 i progetti pubblici e privati che saranno realizzati nei territori di Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza.



Le risorse, precisa una nota della Regione, saranno destinate ai seguenti lavori: nel bolognese sono previsti interventi per la funivia tra il Corno Alle Scale e il lago Scaffaiolo e per la revisione della seggiovia Pian Pattane-Rocce; in provincia di Forlì-Cesena la sostituzione della sciovia Fangacci e la sistemazione dell’apparato elettrico della sciovia del Monte Fumaiolo; nel modenese la sostituzione della seggiovia nel secondo tronco del Cimoncino, la riqualificazione della funivia Stellaro-Rovinella, il potenziamento dell’impianto di innevamento artificiale della stazione da fondo in località S. Geminiano, la realizzazione di una nuova cabina elettrica per la stazione di Sant’Anna Pelago, la sostituzione del tappeto di risalita per la pista bob e slittini della stazione Piane di Mocogno e tre interventi per la sicurezza nelle stazioni del Cimone (seggiovia del Faggio Bianco, Lamaccione Piancavallaro, Polle Ariete).



Nel reggiano verranno finanziati invece i lavori per la riapertura del Palaghiaccio della stazione di Cerreto Laghi, per la qualificazione della stazione di Ventasso Laghi e della stazione di Schia; mentre in provincia di Piacenza per la revisione della sciovia della stazione di Passo Penice. Infine nella provincia di Rimini le risorse saranno destinate alla revisione della seggiovia Cella nell’eremo di Montecopiolo.