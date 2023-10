di Paola Trotta

La Regione Sardegna ha introdotto una nuova forma di ricettività ecosostenibile, l'albergo nautico diffuso.

L'assessore regionale al Turismo, Giovanni Chessa (nella foto) ne ha parlato durante la fiera di Rimini: “Questa struttura combina servizi di accoglienza e assistenza a terra con servizi alberghieri, consentendo agli ospiti di godere della bellezza delle coste sarde attraverso imbarcazioni che possono navigare solo durante il giorno entro tre miglia dalla loro posizione in porto”.



Gli 'alberghi nautici diffusi' devono disporre di almeno 50 posti letto in cabina e possono essere affittati solo con contratti di locazione con una durata da 24 ore a 4 settimane. La navigazione notturna e oltre le tre miglia dalle acque territoriali è vietata. "Questa nuova forma di ricettività dimostra come la Sardegna sia all'avanguardia nel turismo nazionale e mondiale e rappresenti un esempio di come si possa innovare nell'ospitalità proteggendo l’ecosostenibilità. La creazione di nuovi posti letto di questo genere ci permette di aumentare la capacità ricettiva dell’isola salvaguardando le nostre meravigliose coste”.