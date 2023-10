L’autunno in Sardegna è esperienziale

“La stagione turistica è ancora in corso, ma siamo già pronti a promuovere la destinazione Sardegna anche ai prossimi appuntamenti fieristici internazionali”. L’ha affermato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, nell’ambito di TTG Travel Experience 2023, per il quale è cresciuta la richiesta degli operatori in termini di partecipazione, ma anche sul piano del riscontro visitatori.

La Sardegna sta puntando molto sulle manifestazioni sportive di livello internazionale, soprattutto nell’ottica di destagionalizzare. Un punto, quest’ultimo, su cui convergono investimenti e progetti. “Recita un ruolo fondamentale il turismo esperienziale – ha aggiunto Chessa -, uno dei nuovi segmenti sui quali la Regione sta puntando con convinzione, attraverso alcune iniziative importanti. Stiamo promuovendo cammini, destinazioni di pellegrinaggio e borghi. Il turismo lento e sostenibile... (continua a leggere su HotelMag)