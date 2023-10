Al via il rebranding di Castelfalfi: un Pegaso cavallo etrusco è il nuovo marchio

Castelfalfi lancia il rebranding. Il borgo immerso nella campagna fra Firenze e Pisa lancia un nuovo logo per raccontare la visione futura e il progetto di sviluppo sostenibile che lo caratterizza.

"Oggi inauguriamo un nuovo capitolo per Castelfalfi – ha dichiarato Roberto Protezione, direttore generale –. Una nuova fase che rientra nel processo di rinnovamento iniziato nel 2022 e che quest'anno ha visto il completamento del restyling delle camere, del ristorante principale Olivina, l’introduzione di quattro nuove suite e della nuova elegantissima Spa, in armonia con la storicità del luogo”.



Il borgo si identificherà con un nuovo simbolo grafico che rappresenta la figura stilizzata di un cavallo etrusco inserita in un cerchio che lo unisce con la figura del Pegaso, simbolo della Toscana.



La nuova immagine coordinata sarà declinata in tutti gli strumenti di comunicazione, a partire dal nuovo sito che è stato lanciato il 5 ottobre, alla segnaletica interna ed esterna del borgo, alla stationery e a tutti i materiali on e offline e, dalla nuova annata, alle etichette di bottiglie di vino e olio di oliva di produzione della tenuta.

Un moderno storytelling, in equilibrio tra tradizione e lifestyle contemporaneo. Un invito agli ospiti a sentirsi un tutt’uno con la natura e parte di una comunità, grazie anche alle nuove esperienze immersive proposte dal borgo, visite guidate nelle città d’arte toscane, esclusive degustazioni culinarie, esperienze di benessere nella nuova Spa.